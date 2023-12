Taxe LGV : ces communes disent non

La nouvelle ligne à grande vitesse du sud-ouest passera à 40 mètres de la maison de Jean-Jacques Bejon, habitant de Bressols (Tarn-et-Garonne). Il ne peut pas rester et va être exproprié. Chez Robert, on a la même inquiétude. Il nous raconte : "Ils m'ont proposé une somme. Avec cette somme, il est impossible de racheter". Bressols est situé en plein cœur du tracé qui rallierait Bordeaux à Toulouse. Ce projet provoque des crispations, même à Madiran, dans les Hautes-Pyrénées. Autre problème, les habitants viennent de payer une taxe pour la nouvelle ligne. Les sites de calculs d'itinéraires sont unanimes. Madiran et Saint-Lanne ne répondent pas aux critères définis par l’État, imposant à toutes les communes situées à moins d'une heure d'une gare desservie par le nouveau TGV de payer une participation, inscrite sur la taxe foncière. Madiran et Saint-Lanne se situeraient sans autoroute à 1h04 de la gare la plus proche, Mont-de-Marsan (Landes). Aucune raison de payer chaque année. Une certitude confirmée par les habitants. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas, P. Mislhange