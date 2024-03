Taxe LGV : pourquoi ils refusent de payer

En roulant sur cette petite route au milieu des bois, il est difficile d'imaginer le futur chantier gigantesque de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. Sur le tracé, se trouve la maison où Charles vit depuis 47 ans. Mais pour lui, il n'est pas question de se résigner. Il se battra jusqu'à l'abandon du projet. Pour laisser passer le train, 400 maisons pourraient être rasées et plus de 3 000 hectares de forêt. Les nouvelles voies coûteront plus de 14 milliards d'euros, pour gagner une heure entre Toulouse et Bordeaux, et une vingtaine de minutes entre Bordeaux et Dax. Pour financer ce projet, les habitants à moins de 60 minutes d'une des futures gares vont payer une taxe, une injustice pour beaucoup d'entre eux. Sans ce financement, ce projet ne pourrait plus aboutir. En effet, 2 340 communes sont soumises à cette taxe, un impôt qui permettrait de payer près de la moitié du projet. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier