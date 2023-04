Taxe sur les ordures ménagères, le grand bazar

Dans la petite commune de Templeuve-en-Pévèle (Nord), c'est jour de collecte des déchets. Et ici, vider ses poubelles coûte de plus en plus cher. Marie compare ses factures cette année. Elle a payé 267 euros de taxes, soit 49 euros de plus qu'il y a deux ans. Partout dans la région, cette taxe est en hausse, car les coûts pour trier et incinérer les ordures augmentent eux aussi. Actuellement, le montant est fixé en fonction de votre foyer. Plus il est grand, plus vous payez cher, peu importe le nombre de personnes dans le logement. Pierre a quatre enfants et tous ont quitté la maison. Pourtant, il n'a pas vu de diminution. Au contraire, il a vu des augmentations. Il aimerait payer en fonction de ce qu'il produit. C'est effectivement le cas à La Gorgue. Les habitants ne paient plus la taxe d’enlèvement, mais une redevance. En effet, les riverains ont droit à douze levées par an. Toute levée supplémentaire coûte 2,87 euros. Il s'agit d'une incitation à produire moins d'ordures et à moins dépenser. Grâce à ce système, Yves a divisé sa facture par deux. Il jette moins et optimise l'espace dans ses poubelles. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas, M. Ragazzi