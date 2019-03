Les taxes sur les abris de jardin ont encore augmenté en 2019

Dans les campagnes, les abris de jardin sont des indispensables. Très peu le savent mais ceux-ci sont grevés d'une taxe appelée "taxe d'aménagement". Elle est fixée par la commune et touche les abris de jardin, vérandas et garages de plus de cinq mètres carrés. En 2019, cette taxe s'est accrue de 3,7% en moyenne et ne finira pas d'augmenter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.