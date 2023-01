Tchao Pantin, bonjour Pantine !

ues de cette ville de 60 000 habitants fait beaucoup parler. "Dans le fond, il a raison, mais rajouter un "e" ça fait gadget", "Si ça fait évoluer les gens, pourquoi pas, mais franchement c'est plus dans les têtes que sur des panneaux", "Je trouve ça très cool comme initiative", partagent quelques Pantinois. Certains ont même des avis très tranchés : "C'"est n'importe quoi !", "C'est carrément stupide, il pourrait penser à autre chose". C'est le maire de la ville Bertrand Kern qui est à l'origine de cette initiative. Selon lui, "il faut que les Françaises et les Français prennent conscience qu'il faut se battre". Une lettre en plus pour alerter et sensibiliser encore un peu plus à la sensibilisation homme-femme en espérant que cela soit suffisant. En effet, cela pourrait n'être qu'un effet de com'. Mignon et doux, une pantine est un morceau de soie. Un peu de douceur toujours utile pour apaiser les conflits. TF1 | Reportage J.P. Féret, L. Caboche, J.Y. Chambla