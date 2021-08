Teinture au pastel : un savoir-faire inscrit au Patrimoine culturel immatériel français

Le geste date du Moyen Âge. Cette passionnée fait revivre la teinture au pastel à côté de Toulouse (Haute-Garonne). La technique vient d'être inscrite au Patrimoine culturel immatériel français, une excellente nouvelle pour Sandrine Banessy. "C'est la reconnaissance d'un savoir-faire qui a complètement disparu et qu'on est en train de retrouver et de réinventer", estime-t-elle. Pour mieux comprendre, direction ses champs de pastel. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, ils font la richesse du pays de Cocagne, entre Toulouse, Albi et Carcassonne. Sandrine a replanté des feuilles il y a huit ans, et difficile à croire, mais cette petite plante donnera la couleur bleue. Une vingtaine d'entreprises perpétuent cette teinture bleue en Occitanie. Leurs compétences sont aujourd'hui protégées. "C'est une grande fierté qu'on soit reconnus nationalement, parce que c'est un travail de longue haleine et c'est quelque chose qui revient au goût du jour", se réjouit Brigitte Antony, responsable de l'atelier Bleu par nature.