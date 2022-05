Tel maître, tel chien ?

On dit souvent que le chien ressemble à son maître. Mais au-delà de quelques ressemblances physiques, parfois tirées par les cheveux, ça serait surtout le cas au niveau du comportement, de la personnalité. C'est ce qu'on a voulu vérifier sur le terrain à Marseille ce mardi matin. "Il a le même caractère que moi"; "Il faut faire notre connaissance pour nous apprécier" ; "C'est très gentil comme chien", témoignent quelques propriétaires. Ce serait donc surtout une histoire d'éducation. De quoi combattre les différents clichés sur les races de chien. Dans une clinique vétérinaire, les animaux que l'on voit pour problème de comportement ne sont pas forcément ce que l'on croît. Certes, la race du chien joue aussi sur son attitude et son mode de vie. Et il ne faut pas l'oublier. Mais c'est que l'étude américaine démontre surtout, c'est que l'environnement dans lequel les chiens évoluent est déterminant. Et que comme pour les humains, tout est loin d'être inné dans le développement de leur personnalité. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar