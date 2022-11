Téléconsultation, est-ce la solution à la campagne ?

Il suffit de franchir la porte pour consulter un médecin à distance. À Roquefort (Landes), en zone rurale, une cabine de téléconsultation est en service depuis six mois. Selon cette pharmacienne, elle permet d'accéder rapidement à une ordonnance, un premier avis médical, ou l'avis d'un spécialiste comme un dermatologue. Avec sept consultations le mois dernier, la cabine est loin d'être rentable. Et même si elle coûte 600 euros par mois à la pharmacienne, celle-ci ne compte pas s'en passer. Elle assure qu'elle s'est engagée dans cette cabine de téléconsultation pour l’accès aux soins, donc ce sont ses patients qui en profitent. On compte 2 500 bornes cabines dans le pays, elles sont installées avec les aides publics, mais il y a toujours peu d'utilisateurs. Les habitants préfèrent consulter directement leur médecin. Pourtant, la ville ne compte que deux médecins qui ont un planning bien chargé. La faible fréquentation de la cabine ne surprend pas l'un des médecin, car selon lui, c'est plus compliqué de faire les choses. Pour une de ses patientes, même avec un médecin compétent derrière la cabine, on lui dit que ce que l'on veut. Pour Denis Passerieux, médecin coordinateur de la santé, le système des cabines ne correspond pas aux attentes de la majorité des patients. Selon lui, la santé en 2022 concerne les maladies chroniques et la cabine ne correspond à la prise en charge de celles-ci. Que ce soit médecin à distance ou cabine, la téléconsultation ne représenterait que 3,5% des actes de médecines générales. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau