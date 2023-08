Téléconsultations : a-t-on dépassé les bornes ?

Quelque part entre la farine et les sauces soja ; au détour d'un rayon, là voici. Cette cabine permet de consulter un médecin sans rendez-vous au beau milieu d'un supermarché de région parisienne. À l'intérieur de cette boîte se trouvent plusieurs instruments. Tensiomètre, thermomètre, il suffit d'insérer sa carte vitale, de répondre à quelques questions sommaires et d'attendre. Quelques secondes plus tard, on reçoit une ordonnance et un arrêt de travail. Le fonctionnement de ces cabines a de quoi interroger. Pourtant, elles essaiment partout. Même la SNCF envisage d'en installer plusieurs dans les prochains mois. Vous sont-elles utiles ? Avez-vous confiance ? À la sortie du supermarché, la réponse dépend beaucoup de l'âge. Environ 70% des téléconsultations sont effectuées dans les grandes villes. Pourtant, ces cabines étaient supposées aider des patients vivant à la campagne, dans les déserts médicaux. Pour l'Ordre des médecins, ces cabines peuvent suffire pour des symptômes très légers, mais jamais pour des patients âgés qui nécessitent des suivis au long cours. TF1 | Reportage D. De Araujo, B. Sisco, D. Pires