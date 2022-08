Telendos, l'île secrète de la mer Égée

C'est un confetti au milieu de la mer Égée. Quand il arrive aux abords de ces côtes, Panagiotis Kalaitzidis continue d'être émerveillé. C'est l'instituteur de l'île. Toute l'année, il emprunte cette route. Elle dure dix minutes et à chaque fois qu'il voit cet endroit, il a l'impression d'arriver au paradis. Panagiotis Kalaitzidis retrouve Maria et son fils de sept ans sur cet archipel qui ne compte que 30 habitants. En vacances depuis un jour, ce dernier est l'unique élève de la petite école de Telendos. Cette année, seuls dans cet établissement, l'instituteur et son élève ont noué une relation d'amitié. Dans les archives de cette école construite en 1951, le professeur a trouvé un livre écrit par un autre enseignant. Pendant l'Antiquité, Telendos faisait partie de Kalymnos. A la suite d'un séisme, la mer a recouvert une partie de la grande île et donne naissance à la petite Telendos. Seulement six familles y vivent toute l'année. Que découvrir sur place ? Qu'est-ce qui fait la réputation de l'île ? TF1 | Reportage D. Bordier, A. Poupon