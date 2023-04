Téléphérique en ville, le nouveau transport en commun

C'est vrai que cela surprend. Au milieu des immeubles, vous avez un téléphérique comme à la montagne. Mais à Brest (Finistère), on s'y fait. Pour ces travailleurs croisés au petit matin, c'est même devenu télécabine, boulot, dodo : "c'est pas mal comme moyen de transport, ça change du métro" ; "quand on le prend tous les jours, il y a des moments où on oublie que c'est beau, pratique ; et c'est quand on revient de vacances et qu'on ne l'a pas pris pendant quinze jours qu'on se dit, on a de la chance". Accessible avec le même pass que le bus ou le tram, la cabine fonction de 7h30 à minuit et demi, et permet aux usagers d'enjamber le fleuve en seulement trois minutes. Il y a sept ans, la métropole a été la première dans le pays à faire le choix de ce mode de transport en commun, jusque-là réservé aux stations de ski. Et pour desservir un nouveau quartier de la ville, elle avait une contrainte bien particulière, une base navale. Alors, le téléphérique urbain est-il le mode de transport de demain ? On en compte déjà quatre, trois verront le jour en 2025 et trois autres dans les années à venir. Dans le Val-de-Marne, difficile encore d'imaginer que s'érigera ici le plus long téléphérique urbain de l'Hexagone, quatre kilomètres et demi. Pour certains habitants, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, il faut l'essayer d'abord. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Moutot