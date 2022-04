Téléphone au volant : la mauvaise habitude des automobilistes

Répondre à un appel, envoyer un SMS. Pour beaucoup, il est difficile de résister même en conduisant. "C'est plus par réflexe, comme on est trop habitué à être sur notre téléphone. Et par réflexe, on pense gagner du temps. Alors qu'au final, ce n'est pas forcément ça. Après, j'essaye de le faire au feu rouge, à l'arrêt.", nous affirme un automobiliste. À vélo, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser leur téléphone. Trois cyclistes sur quatre y jettent un coup d'œil pendant leur trajet. Les automobilistes sont conscients du danger, alors certains préfèrent ne prendre aucun risque. "Si ça sonne, je ne réponds pas. On est moins concentrés et il ne faut pas faire de bêtises. C'est important.", nous rapporte une automobiliste. Les piétons sont également concernés. Alexandra a l'habitude de traverser la rue portable à la main. "On l'a tout le temps avec nous. On nous envoie un message, on regarde. C'est vrai qu'on devrait faire plus attention.", nous confie-t-elle. L'utilisation du téléphone au volant est passible d'une amende de 135 euros et du retrait de trois points sur le permis de conduire. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby