Téléphone au volant : la Moselle va durcir les sanctions cet été

Un simple SMS et votre voiture peut faire une dangereuse embardée. Pour lutter contre le téléphone au volant, la Moselle va renforcer les contrôles et les sanctions. Un automobiliste vient de reconnaître ses fautes : il roulait sur le milieu de la route et était au téléphone. L'agent de contrôle a donc décidé de garder son permis de conduire. "Le fait de faire des zigzags, de rester sur la voie de gauche ou centrale, le fait de ne pas respecter un signal de priorité... on peut à partir de maintenant avoir une dispersion de permis de conduire", explique Philippe Glorian, commandant divisionnaire CRS autoroutières en Lorraine-Alsace. La Moselle s'appuie sur un décret national et a choisi une dizaine de petites infractions. Avant, les conducteurs risquaient de perdre des points. Bientôt, leur permis sera menacé s'ils sont pris téléphone à la main. La suspension de permis sera de six mois maximum, un changement important pour les Mosellans. Cette mesure sera appliquée dès cet été. Dans l'Hexagone, 38% des automobilistes avouent utiliser leur portable sur la route.