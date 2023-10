Téléphone, commerces, médecins... quand une panne d'internet paralyse une ville

Pas de paiement possible par carte bancaire, Internet est coupé. Une panne dans toute la ville, les habitants doivent s'adapter. Pour un achat à 1,10 euro par exemple, il faut vraiment trouver de l'espèce. Avec un gros caddie en grande surface par contre, on ne va pas tout payer en liquide. Et pour retirer de l'argent, c'est aussi un problème, les distributeurs ne fonctionnent plus. Depuis 24 heures, Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente) est comme plongée 20 ans en arrière. Il n' y a plus aucun réseau pour le téléphone fixe, mais aussi pour certains portables. Des habitants sont déboussolés, des commerces paralysés et des services parfois injoignables, comme cette maison de santé. Même inquiétude à la mairie, certains services sont à l'arrêt, avec parfois des situations invraisemblables. Pour retrouver une vie normale, il faudra encore attendre. Selon Orange, la panne ne sera pas résolue avant demain.