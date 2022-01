Téléphone : les Français ne décrochent plus

Aujourd'hui, on peut tout faire avec un téléphone portable. On oublierait presque qu'on peut aussi décrocher. Selon une étude, un Français sur cinq ne répond même plus aux appels. Sans doute pour ne pas être dérangé. Fort heureusement, avoir son téléphone qui sonne n'est plus synonyme d'obligation à répondre. Choisir son moment, selon son envie et son humeur, un Français sur trois filtre systématiquement les appels reçus. Certains ont presque leur téléphone greffé dans la main. Même s'ils sont connectés du matin au soir, les étudiants gardent souvent un œil attentif à la provenance des appels. Dans sa maison, Mohamed, lui, a toujours un téléphone fixe. Mais il devrait bientôt être rangé au fond d'un carton, car il ne se sert plus que de son téléphone portable à petite dose. La communication a évolué. Fini les appels interminables. Étudiante en droit, Agathe a des habitudes bien précises. Sans surprise, ce sont les personnes âgées qui sont les plus difficiles à joindre. Le téléphone est autant une facilité qu'une contrainte. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive