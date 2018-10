Téléphone portable au volant: une maladie des automobilistes ?

Le bilan de la sécurité routière en septembre est lourd. On enregistre 323 morts dont une victime sur quatre est un motard. Des accidents qui suscitent parfois la curiosité des automobilistes qui ils ont la fâcheuse tendance à les filmer alors qu'ils sont eux-mêmes au volant. Sur la route 36, ce genre de cas a causé 11km de bouchons. Les automobilistes verbalisés par les policiers perdront trois points sur leur permis et paieront 135 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.