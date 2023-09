Téléphone : ras-le-bol des haut-parleurs

Que ce soit dans les transports, les centres commerciaux ou dans la rue, vous n'y échapperez pas. L'effet de mode s'est répandu dans tout l'Hexagone, le téléphone ne se porte plus à l'oreille, mais devant le visage, avec le haut-parleur : "C'est plus simple et ça permet de ne pas toucher avec la peau pour éviter les bactéries" ; "Je n'aime pas trop les écouteurs". Nous avons nous-même tenté l'expérience et nos voisines n'ont pas beaucoup apprécié : "Je trouve ça horripilant, parce que la vie des gens ne me regarde pas". Des conversations privées qui inondent l'espace public, cette conductrice de bus à Lyon (Rhône) le constate tous les jours : "On voit beaucoup plus souvent ça, des gens qui vont être au téléphone, parler en haut-parleur ou écouter de la musique d'une manière assez conséquente". Certaines situations peuvent même dégénérer, quand les voyageurs agacés perdent leurs nerfs. Pour Hélène Romano, psychologue, ce manque de courtoisie est bien le signe d'une société de plus en plus individualiste. Alors pour vos appels ou écouter des vidéos, n'oubliez pas vos écouteurs. Ils coûtent une dizaine d'euros et permettront de ne pas déranger vos concitoyens. TF1 | Reportage C. Blampain, C. Delarbre, E. Nappi