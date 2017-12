Les téléphones portables seront bannis dans les établissements scolaires dès la rentrée 2018

Selon les scientifiques, l'usage des téléphones portables aurait des effets néfastes sur la santé des adolescents. Raison pour laquelle, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a annoncé une mesure interdisant leur utilisation dans les écoles, les collèges et les lycées. Celle-ci prendra effet à la rentrée 2018. Bien que la mesure ne déplaise pas aux professeurs et aux parents d'élèves, sa mise en pratique reste une problématique. Comment gérer les cas de vols ? Quels dispositifs mettre en place pour assurer la sécurité des portables confinés ? Voilà des questions qui pourraient controverser cette nouvelle mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.