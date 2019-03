Téléphonie mobile : des éboueurs pour recenser les zones blanches en Haute-Saône

Dans certains territoires, les problèmes de téléphonie mobile persistent. Le département de la Haute-Saône a décidé d'effectuer un recensement pour identifier les zones blanches. A Héricourt, pour réaliser ce travail, la collectivité a fait appel aux éboueurs à qui on a confié des portables d'opérateurs différents. La couverture du réseau est enregistrée tout au long de leurs trajets. Ces informations seront ensuite analysées et cartographiées dans les locaux de Haute-Saône numérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.