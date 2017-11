Le téléservice ne marche pour l'obtention des cartes grises ou des permis de conduire

Depuis le 1er novembre, les démarches à suivre pour l'obtention des cartes grises et de permis de conduire se font sur internet. Pourtant, les changements annoncés ne marchent pas comme prévus et ne facilitent pas les inscriptions. En préfecture, ces dernières se faisaient en 10 jours maximum contre à peu près 1 mois et demi sur site. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.