Téléski démonté, la montagne au naturel

À l'abandon depuis 30 ans, ce téléski va disparaître définitivement du paysage de Saint-Auban (Alpes-Maritimes). Cinq pylônes rouillés, démontés, puis évacués en une journée, un soulagement pour le maire du village. C'est aussi la fin d'une époque. La commune n'a pas déboursé un centime. C'est Domaine skiable de France qui prend en charge ce chantier. Des professionnels des remontées mécaniques interviennent partout dans le pays, pour débarrasser les montagnes de ces installations obsolètes. Situées à 1 000 mètres d'altitude, la petite station et ses trois pistes, faisaient chaque hiver le bonheur des skieurs. Mais le manque d'enneigement, les difficultés de mise aux normes des matériels et de rentabilité, vont conduire à sa fermeture. Dans l'Hexagone, on dénombre pas moins de 71 remontées mécaniques à l'abandon. Le site de Soleilhas Vauplane (Alpes-de-Haute-Provence) en fait partie. Depuis huit ans, c'est une station fantôme. Beaucoup d'habitants de Soleilhas ont skié ou travaillé à la station, et regrettent sa fermeture. Ces petites stations de basse altitude, cherchent aujourd'hui à se réinventer, penser l'après-ski, en misant sur les activités d'été. À Saint-Auban, un projet de piste de VTT est à l'étude. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde