Témoignage de Corinne Milhau, patiente traitée à la chloroquine

Alors que le traitement de chloroquine suscite des débats au sein de la communauté médicale, Corinne Milhau, contaminée par le coronavirus, nous témoigne de ses effets. Admise à l'hôpital des Alpes-de-Haute-Provence, elle en a bénéficié depuis lundi midi. Désormais, elle n'utilise plus d'oxygène et ses courbatures ont disparu. Son état de santé s'est donc amélioré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.