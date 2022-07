Températures : à quoi s'attendre cette première semaine des vacances ?

Vous n'y échapperez pas. La chaleur qui s'abat sur le pays promet d'être intense et durera au moins jusqu'au week-end prochain. L'Hexagone suffoque et ça ne fait que commencer, jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Le Sud Ouest et la vallée du Rhône vont être les plus durement touchés par cette fournaise, mais jusqu'à quand ? "Je vois une prévision pour mardi où ça devrait aller mieux, mardi de la semaine prochaine. Mais comme c'est trop loin, la prévision n'est pas assez fiable donc il faut attendre encore un peu", explique Fabio D'Andrea, prévisionniste. Cette chaleur écrasante est principalement due à un puissant anticyclone. Mais à partir de ce mardi, un nouveau phénomène entre en jeu. Une goutte froide va se former au large du Portugal. "On aura des pics de chaleur encore plus forts", affirme Fabio D'Andrea. Il est impossible de prévoir assurément si cette chaleur va mener à la canicule dans certains départements. Un tel épisode se définit par de très fortes températures de jour comme de nuit durant au moins trois jours consécutifs. Le pays n'a connu que deux canicules de plus de dix jours lors du siècle dernier. Mais depuis 2000, elle en est déjà à trois. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. De Juvigny