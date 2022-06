Températures caniculaires : les explications d’Evelyne Dhéliat

Les vagues de chaleur commencent déjà à arriver dans l'Hexagone. Cela a été confirmé par les températures qui montrent qu'il va faire très chaud. Toutefois, il faut savoir que les journées les plus chaudes de la semaine seront le jeudi, le vendredi et le samedi. Pour le jeudi, on pourrait avoir 40 °C par endroits dans le sud-ouest et la basse vallée du Rhône. Petit à petit au fil des heures, cette vague de chaleur va remonter vers le Poitou, la Vendée, le sud de la Bretagne et la Normandie. Là, les températures pourront atteindre les 35 °C. Vendredi, cette chaleur va se décaler vers l'Île-de-France et vers le centre. On y frôlera sans doute les 40 °C. Puis, dans la journée du samedi, cela va continuer vers le nord-est, avec des températures avoisinant les 35 °C. Il est à préciser qu'il s'agit ici de température à l'ombre. Bien qu'il soit trop tôt pour parler de canicule, d'aussi hautes températures à cette période de l'année sont rarissimes. A cause du réchauffement climatique, les vagues de chaleur sont de plus en plus précoces. Evelyne Dhéliat