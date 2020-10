Températures douces pour cette fin de semaine à Limoges

Même si les nuages sont encore présents, le soleil revient peu à peu à Limoges au plus grand bonheur des habitants. Il faut dire que le temps morose de ces derniers jours n'a pas permis de s'adonner aux activités de jardinage ou de promenade. En courant ou assis à la terrasse, chacun apprécie les bienfaits de cette météo automnale d'autant plus qu'elle va encore rester jusqu'à vendredi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.