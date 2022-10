Températures exceptionnelles : un nouvel exemple du réchauffement climatique ?

On a des températures exceptionnelles avec un pic de chaleur ce mercredi. Toute la semaine sera douce. On a pris trois exemples de températures prévues pour ce mardi et ce mercredi. C'est dans le Sud-ouest qu'il va faire le plus chaud avec par exemple, à Auch (Gers), où il fera 29 degrés ce mardi et 32 degrés à l'ombre ce mercredi. Dans le centre, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), on va passer de 26 à 28 degrés. Et même un peu plus au nord, à Tours (Indre-et-Loire) par exemple, on va gagner un degré, de 24 à 25 degrés pour la journée de mercredi. On est parti pour battre des records peut-être pour ce mercredi. En tout cas, on a déjà battu des records la nuit dernière. À Montauban (Tarn-et-Garonne), le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 21 degrés et c'est ce qu'on devrait avoir pratiquement l'après-midi. É. Dhéliat