Températures : l'effet yoyo au jardin

Il y a des bourgeons sur les muriers, les framboisiers ou même les groseilliers. Avec les redoux des derniers jours, la nature s'est réveillée. Toutefois, ce n'est pas bon pour les plantes, fatiguées par ces écarts de température. "Là ça démarre, si jamais il y a de la gelée, ça va bruler. Je serais obligé de les retailler et les repalisser. La production sera moindre", explique un agriculteur. Avec moins huit degrés la semaine dernière, et les seize degrés attendus ce week-end dans le Nord, l'écart est beaucoup trop important pour les potagers, alors que les jardiniers n'attendent qu'une seule chose : le froid qui tue la vermine et permet le repos végétatif. Alors il ne faut pas hésiter à pailler, avec des feuilles mortes par exemple, pour diminuer les écarts de température et user du sécateur tout en douceur. "C'est la première fois que je vois les feuilles de mon pommier qui ne tombent pas", témoigne un autre agriculteur. Au moins, le redoux permet de cueillir les légumes d'hiver, comme les choux de Bruxelles, sans avoir trop froid aux mains. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman