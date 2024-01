Températures réelles ou ressenties : pourquoi un tel écart ?

Officiellement ce mardi matin à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), il faisait moins trois degrés au lever du jour, comme indiqué sur notre téléphone portable. Mais pour certains, l'impression était bien différente : "Moins cinq, je dirais" ; "Il fait plus froid qu'hier matin" ; "Je pense qu'on est à moins huit ou moins neuf, quelque chose comme ça". Un ressenti qui n'est pas toujours le même d'une personne à l'autre. Il s'agit d'une perception très différente, mais un calcul très officiel entre la température réelle et celle ressentie qui prend en compte la vitesse du vent. Plus celui-ci est rapide, plus la température ressentie est basse. Il s'agit d'un indicateur utile pour la santé, puisqu'au-delà de -27 en ressenti, le risque de gelure augmente rapidement. Face à ce phénomène, certains ont leurs propres astuces : "on se réchauffe en marchant". Mais pour affronter le froid, nul besoin de se fatiguer, il suffit de faire de bons repas comme des lentilles et des saucisses. Autant d'idées qu'il faudra privilégier mercredi, où les températures pourraient être encore plus froides. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre