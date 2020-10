Tempête Alex : à Nice, on se prépare aux fortes pluies

En raison du vent fort qui souffle à Nice, la promenade des Anglais a été fermée et interdite aux piétons. La houle devrait se renforcer ce vendredi après-midi et d'importantes précipitations sont attendues par endroits à raison de 150 à 300 mm d'eau, soit l'équivalent de plusieurs mois de pluie. De nouvelles inondations sont donc à craindre, car les cours d'eau pourraient réagir rapidement. De leur côté, les autorités se préparent au pire.