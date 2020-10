Tempête Alex : ce gendarme qui a sauvé plusieurs personnes de la noyade

Ce qu'a fait l'adjudant David Garcia durant le passage de la tempête Alex est un acte de bravoure parmi des interventions qui mériteraient toutes d'être racontées. Avec l'aide d'une police municipale et d'un agent des services de route, ce gendarme de Tende (Alpes-Maritimes) a sauvé, à quelques secondes près, 17 personnes. Ces dernières étaient bloquées dans une vague de boue. Si durant cet épisode, il n'y avait "pas de place pour la peur", avec du recul, il réalise l'ampleur du danger.