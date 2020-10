Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : un sentiment d'abandon trois semaines après la catastrophe

Dans les Alpes-Maritimes, trois semaines après le passage de la tempête Alex, le corps d'une septième victime a été retrouvé. Il est à noter que onze personnes sont toujours portées disparues et que de nombreux habitants sont toujours coupés du monde. Dans la vallée de la Roya, un sentiment d'abandon règne, car elle n'est plus accessible depuis la catastrophe. Un train en direction de Tende reste le seul moyen d'y accéder. Ce mardi matin, un train est parti rejoindre la haute vallée de la Roya avec à son bord, passagers et marchandises. Il s'arrête à cinq kilomètres de Tende et le reste du trajet se fait par une piste. Au bord de la Roya, l'on observe des maisons éventrées et encore beaucoup de dégâts. Dans le village, il n'y a toujours pas d'eau potable et la vie quotidienne est compliquée. Pour les habitants, cet isolement devient de plus en plus pesant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.