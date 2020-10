Tempête Alex : des familles obligées de se séparer à Tende

À Tende, les établissements scolaires restent fermés. Ce jeudi matin, Victor quitte son village et sa mère pour rejoindre son père à Briançon. Avant son départ, il est passé à l'école pour récupérer ses affaires et sa mère l'accompagne jusqu'à Nice. Par ailleurs, la salle des fêtes de la ville a été transformée en salle d'embarquement. De nombreuses familles sont sur le point d'être séparées, mais les parents essayent de trouver les mots, le réconfort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.