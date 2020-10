Tempête Alex : des tonnes de bois se sont déversées sur le littoral méditerranéen

À Saint-Laurent-du-Var, c'est la désolation sur la plage. Plus de sable ni d'eau cristalline, place aujourd'hui à un enchevêtrement de bois et de déchets charriés par le Var. Alors que les bateaux devaient être à l'abri dans le port, protégé par une digue, les arbres sont passés par-dessus. En attendant de pouvoir commencer le nettoyage sur place, la police sécurise la zone. Comme la remise en état des lieux va être longue, certains établissements doivent cesser leurs activités.