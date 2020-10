Tempête Alex : des vents très violents la nuit dernière en Bretagne

La nuit dernière, les vents étaient très violents en Bretagne. La tempête Alex a généré jusqu'à 50 mm de précipitations dans la région. Elle a provoqué la chute de quelques arbres, perturbé la circulation des trains, bloqué certaines routes et interrompu les liaisons maritimes entre Belle-Île et le continent. Ce vendredi matin, les paysages de la côte ont retrouvé leur calme et un peu de sérénité.