Tempête Alex : des villages toujours coupés du monde dans les Alpes-Maritimes

Il faut partir à l'aube et marcher dans un décor de fin du monde pour atteindre les hauteurs de la vallée de la Roya, encore isolée. Pour arriver dans le village de Fontan, par exemple, il faut faire deux heures de marche. Ici, tout est dévasté et les façades d'immeubles ont été arrachées. Des dégâts qui, vus de l'intérieur, sont encore plus impressionnants. Les habitants se posent désormais des questions sur la reconstruction de leur village.