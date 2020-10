Tempête Alex : la boue et les rochers jonchent le village de Malaussène

A la suite des intempéries de vendredi dernier, le village de Malaussène est encore isolé et donc accessible uniquement à pied. Des maisons ont été en partie ensevelies par un torrent de pierres provoqué par la montée des eaux. Le choc a été intense. Depuis ce mercredi matin, les pompiers travaillent d'arrache-pied afin de créer une route de secours et permettre aux pelleteuses de déblayer la zone. Quant aux 310 habitants, ils se demandent s'ils pourront retrouver leurs maisons un jour.