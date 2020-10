Tempête Alex : la solidarité s'organise à Lantosque

Au milieu de la vallée de la Vésubie, le village de Lantosque (Alpes-Maritimes) a été un peu plus épargné que son voisin La Bollène-Vésubie. Au cœur des intempéries, alors qu'un petit cours d'eau est devenu un torrent, un mur de la maison d'Henri a cédé. Toujours privé d'eau courante et d'électricité, le retraité n'a même pas pu appeler sa famille pour les rassurer. Nous lui avons alors prêté un téléphone. Heureusement, ses proches lui ont trouvé un nouvel appartement sécurisé.