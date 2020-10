Tempête Alex : la solidarité s'organise à Saint-Martin-Vésubie

Depuis vendredi, la commune de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) reste privée d'eau et d'électricité. La place du village est presque vide, mais quelques habitants ont pu se regrouper pour partager leurs émotions. Dans la région, tout le monde se mobilise pour faire face au désastre. Certains ont même rejoint les équipes de bénévoles jusqu'à ce lundi soir.