Tempête Alex : le village de Saorge uniquement accessible à pied

Le village de Saorge (Alpes-Maritimes) est resté intact après les intempéries même si la route qui y mène est uniquement accessible à pied depuis samedi. Les écoles sont fermées, mais les 24 écoliers ont rendez-vous sur la place de l'église pour poursuivre les cours. En effet, il faut continuer à cultiver leur envie d'apprendre. Saorge s'ouvre peu à peu et un train de voyageurs a pu partir ce jeudi. Quant aux habitants, ils s'organisent entre eux, notamment pour descendre les poubelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.