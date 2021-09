Tempête Alex : les épaves de voitures disséminées dans la Roya hélitreuillées

Pour extraire de la rivière des carcasses de voitures, l'hélicoptère est le seul moyen car ici, la Roya n'est accessible que par les airs. Ces véhicules sont ceux emportés par la tempête Alex il y a un an. Les gendarmes tentent d'identifier leurs numéros de série pour retrouver leurs propriétaires. L'enlèvement de ces épaves participe au long nettoyage de la vallée de la Roya. Une opération de dépollution nécessaire à l'approche des pluies automnales. L'objectif est de restaurer la rivière, largement défigurée par la crue du 2 octobre 2020, afin qu'elle retrouve son aspect naturel. Dans le village de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), on estime qu'entre 100 et 150 voitures ont été emportées. Certaines n'ont jamais été retrouvées. "On a espoir qu'on retrouve la rivière d'avant. On sait très bien qu'on l'aura pas exactement comme avant, mais on garde espoir de retrouver quand même un paysage agréable à regarder", confie un habitant. Si la situation s'améliore lentement, dans la vallée, tous les stigmates de la tempête, eux, n'ont pas encore disparu.