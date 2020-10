Tempête Alex : les experts évaluent les dégâts à Breil-sur-Roya

Cela fait plus de dix jours que les habitants sinistrés de Breil-sur-Roya nettoient derrière la tempête Alex. Dans certains quartiers, plusieurs maisons ont été inondées. Des dizaines de bénévoles sont venus prêter main-forte à ceux qui ont tout perdu. Au bord de la Roya, des équipes mandatées par la préfecture commencent l'inspection des bâtiments touchés. Un premier état des lieux d'urgence, qui dira si des maisons peuvent être sauvées ou sont définitivement inhabitables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.