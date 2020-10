Tempête Alex : les habitants poursuivent le nettoyage à Breil-sur-Roya

Sur la place du village de Breil-sur-Roya, une dizaine d'habitants munis de pelles et de balais sont venus spontanément aider à nettoyer ce lundi matin. Des tonnes de boue et de branches charriées par la crue dévastatrice sont à évacuer. La remise en état de ce village défiguré est une tâche immense qui peut prendre des mois. En effet, plusieurs commerces ont été détruits, des maisons inondées et des dizaines de voitures sont actuellement hors d'usage.