Tempête Alex : nuit agitée dans le Morbihan

L'épisode le plus violent de la tempête Alex a duré seulement une heure dans le Morbihan, le département le plus touché. Les puissantes rafales allant jusqu'à 160 km/h ont fait des dégâts matériels, mais aucun blessé n'a été signalé pour l'heure. Les bourrasques ont arraché des toits, de nombreux arbres ont été déracinés et cinq campings ont été évacués. Plus de 1 000 pompiers sont mobilisés rien que dans le Morbihan.