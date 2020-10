Tempête Alex : plusieurs écoles dévastées et des enfants profondément choqués

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 25 écoles, cinq collèges et un lycée sont toujours fermés après le passage de la tempête Alex. Certains établissements ont même été complètement détruits. A Saint-Sauveur-sur-Tinée (Alpes-Maritimes), les enfants sont profondément marqués par les derniers événements même si la commune a été assez épargnée par la tempête. Selon les décisions de la préfecture, les collèges et les écoles de l'arrière-pays niçois rouvriront progressivement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.