Tempête Alex : près de 150 interventions des pompiers dans la Manche

Dur constat pour les habitants d'Avranches (Manche) au réveil. Toitures de hangars envolées, lignes téléphoniques coupées, arbres déracinés, la tempête Alex est passée. Dans la nuit, les rafales de vent ont atteint les 147 km/h et plus de 150 interventions ont été effectuées dans le département par les pompiers.