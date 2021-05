Tempête Alex : sept mois après, le train de retour à Tende

Il est entré en gare sous les applaudissements des habitants, venus fêter l'événement. C'est la première fois depuis six mois qu'un train français arrive à Tende. C'est tout un symbole pour la Vallée de la Roya, durement touchée par la tempête Alex le 3 octobre 2020. "C'est un sauveur, on attendait ça avec plaisir. Étant donné que la route est un petit peu difficile d'accès, c'est un plus", a confié un Tendasque. Au départ de Breil-sur-Roya ce lundi matin, quelques passagers sont heureux de pouvoir monter dans le premier train pour Tende. C'est un voyage en forme de soutien à cette petite ligne de chemin de fer, si utile au quotidien, notamment pour les étudiants, les travailleurs et les hôpitaux. Dans la ville, désertée par les touristes depuis la tempête, les commerçants espèrent que le train fera revenir du monde dans la Vallée de la Roya. La réouverture de la ligne Nice-Tende redonne de l'espoir à tout le monde. C'est une étape de plus dans la reconstruction vers une vie plus normale, après des mois d'isolement.