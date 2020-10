Tempête Alex : un habitant de Tende témoigne

Trois jours après les intempéries, la commune de Tende (Alpes-Maritimes), perchée dans les montagnes au bout de la vallée de la Roya, est toujours coupée du monde. Le fleuve a emporté les routes, les ponts et même le cimetière. Les secours arrivent par hélicoptère, surtout pour ravitailler les 2 000 habitants en eau. Face au cauchemar qu'ils vivent, ces derniers font désormais face à la situation ensemble. Nicolas Giusto, mécanicien, témoigne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.