Tempête Alex : un lent retour à la normale dans la vallée de la Vésubie

Des familles sont revenues ce jeudi matin à Saint-Martin-Vésubie, en même temps que l'eau et l'électricité. Installée à quelques mètres de la Vésubie, mais peu touchée par les inondations, la famille Luron retrouve un semblant de vie normale, très progressivement. Si pour certains, l'heure est au nettoyage, d'autres se remémorent encore la vision d'horreur de leur village, ravagé par la tempête. C'est en effet la solidarité entre voisins qui leur a permis de tenir.