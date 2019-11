Tempête Amélie : 230 élèves privés de classe à Vitrolles à cause des inondations

La tempête Amélie a fait de gros dégâts. Dans les Bouches-du-Rhône, une école à Vitrolles a été inondée, retardant ainsi la rentrée des classes. Il s'y est infiltré jusqu'à 30 cm d'eau et des traces d'hydrocarbures sont même visibles. Dans la matinée de ce 4 novembre 2019, enseignants, animateurs et personnel de la mairie se sont mobilisés pour permettre aux enfants de reprendre les cours le 7 novembre prochain. Par ailleurs, les opérations de pompage se poursuivent dans le secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.