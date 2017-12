La tempête Ana a privé d'électricité près de 40 000 foyers en Vendée

Ana, la première tempête de l'hiver est là. Dans l'ouest de la France, elle a privé d'électricité près de 120 000 foyers, dont 40 000 en Vendée. Toitures et câbles électriques arrachés, arbres déracinés,... les pompiers sont déjà intervenus 500 fois. Actuellement, la tempête Ana se déplace progressivement dans le nord-est et la vigilance orange vient d'être levée en Vendée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.